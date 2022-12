Euromilhões Chave do Euromilhões de hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022 Por

O sorteio do Euromilhões de sexta-feira já foi realizado, revelando a combinação vencedora deste dia 23 de dezembro de 2022.

Em jogo no concurso 102/2022 do Euromilhões, esta noite, está um primeiro prémio de 17 milhões de euros, após o sorteio de terça-feira ter atribuído um jackpot de 51 milhões de euros.

A chave vencedora do Euromilhões de hoje é formada pelos números 16, 17, 23, 26 e 35 e pelas estrelas 05 e 11.

O PT Jornal divulga a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais oficiais. Ainda assim, os leitores devem confirmar as chaves do Euromilhões no operador responsável, que no caso português é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

