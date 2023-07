Nas Notícias Guia prático para saber quantos anos tem de descontos na Segurança Social Por

Saiba como consultar quantos anos tem de descontos na Segurança Social

Os contribuintes questionam-se, não raras vezes, sobre os anos que têm de descontos para a Segurança Social. A dado momento da carreira laboral, muitas pessoas procuram saber quantos anos faltam para a reforma. Também tentam saber que eventuais penalizações podem ter se se reformarem quando quiserem.

Nesse sentido, é sempre importante saber como consultar a sua carreira contributiva para estar bem informado sobre os seus direitos no que toca à reforma.

Como saber quantos anos tem de descontos na Segurança Social sem sair de casa?

Logicamente, quem se deslocar a um balcão dos serviços da Segurança Social pode obter a resposta. Os funcionários da Segurança Social têm acesso a essa informação e podem esclarecer o cidadão. No entanto, é possível saber quantos anos tem de descontos na Segurança Social sem sair de casa. Como? Bem simples. Veja.

1 – Aceder ao portal da Segurança Social Direta

Em primeiro lugar, aceda ao portal da Segurança Social Direta. Precisa ter uma ligação à internet e ter à mão o Número de Identificação da Segurança Social (NISS). Depois, vai necessitar da sua senha.

Contudo, caso não tenha a sua senha de acesso, saiba como pedir a Senha da Segurança Social Direta.

2 – Ir para a área correta das contribuições na Segurança Social Direta

Assim que estiver na sua zona particular no portal da Segurança Social Direta vão aparecer-lhe várias indicações como “Pensões”; “Acção Social”; “Doença”, “Conta-corrente”; “Família” e “Emprego”. Deve selecionar esta última. Escolha a opção “Emprego”.

3 – Consultar “Remunerações”

Imediatamente, o portal vai abrir-lhe outras opções no passo seguinte e deve escolher aquele que diz “Remunerações”.

Além disso, o sistema vai abrir estas duas opções:

“consultar remunerações mensais declaradas por empregadores”;

“Consultar remunerações anuais declaradas por empregadores”.

Neste caso, é o próprio portal da Segurança Social que lhe vai dar a resposta. Lá, encontra toda a informação relativa à carreira contributiva.

O portal mostra-lhe todos os anos em que trabalhou e descontou e é ainda possível ver os “detalhes” de cada ano em que descontou.

Esteja atento aos descontos na Segurança Social

É importante que consulte regularmente os descontos que são efetuados para a Segurança Social. Desse modo, saberá sempre se os descontos estão a ser feitos de forma correta como combinado com a sua entidade patronal.

Por outro lado, é fundamental que os cidadãos saibam quantos anos têm de descontos para que não sejam surpreendidos.

Em alguns casos, os contribuintes pensam ter determinados anos de descontos mas devido a burlas, esquecimentos ou até outras situações, os descontos acabam por não dar entrada nos serviços da Segurança Social.

Por isso, deve andar sempre ‘em cima’ dos descontos que estão a entrar na sua folha contributiva. Desse modo, evita surpresas quando se quer reformar ou até quando precisa de receber o subsídio de desemprego ou uma baixa por doença.

Assim, caso detete alguma irregularidade ao consultar os anos de desconto que tem na Segurança Social, você pode dirigir-se a um balcão da Segurança Social.

Todavia, sem sair de casa, pode conversar com esta entidade do Estado português. Saiba como pode agendar uma videoconferência com a Segurança Social.

Desse modo, no conforto do seu lar ou mesmo a partir de qualquer local que lhe seja mais conveniente, já pode entrar em contacto por vídeo com os serviços da Segurança Social.

Por outro lado, pode ainda contactar a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Esta entidade ajudará a perceber quais são os seus direitos e obrigações, tal como da entidade patronal.

Com que idade se pode pedir a reforma em Portugal?

Em Portugal, a idade em que se pode pedir a reforma é aos 66 anos e quatro meses, sem levar penalizações.

Ainda assim, existem profissões consideradas de desgaste rápido em que a reforma pode ser pedida antes dessa idade dos 66 anos e quatro meses.

Independentemente da idade com que pensa reformar-se ou que pode reformar-se não deixe de estar atento ao estado das suas contribuições.

É importante que faça uma consulta frequente no portal da Segurança Social para não ser apanhado desprevenido se precisar de apoios financeiros do Estado.