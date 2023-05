Nas Notícias Como pedir a Senha da Segurança Social Direta? Por

Aprenda o passo a passo para obter a senha da Segurança Social Direta

Cada vez mais os organismos do Estado disponibilizam os seus serviços de forma virtual, procurando agilizar procedimentos e evitar deslocações físicas aos edifícios onde funcionam entidades como as Finanças ou a Segurança Social. Um desses espaços virtuais mais requisitados é a Segurança Social Direta. Para aceder à Segurança Social Direta é necessário ter uma senha que valida e dá permissão de entrada ao utilizador. Saiba como pedir a senha da Segurança Social Direta.

Para obter a senha da Segurança Social Direta, primeiro, o utilizador tem de se registar no portal da Segurança Social Direita. E o que você precisa?

Vai precisar do seu número da Segurança Social para iniciar o processo

Logicamente, vai necessitar de ter uma ligação à internet e ter à mão o Número de Identificação da Segurança Social (NISS).

Em seguida, tem de aceder ao site da Segurança Social Direta neste endereço.

Aí chegados, deve clicar no espaço que lhe aparece a dizer “Efetuar registo” e não se esqueça de ler os Termos e Condições de forma a realizar o processo com total confiança e transparência. Só depois de confirmar que leu e aceita os termos propostos pela Segurança Social Direta é que o sistema lhe permite avançar.

No momento seguinte vai ser necessário explicar ao sistema o tipo de conta que pretende registar. É possível registar contas na Segurança Social Direta de pessoas individuais ou de empresas e instituições.

No caso de querer validar o registo de uma conta de um cidadão terá de clicar em “cidadão” e o sistema vai imediatamente pedir-lhe que envie alguns dados para continuar o processo.

Insira o seu NISS e a sua data de nascimento. E restam nesta parte duas situações. Primeiro, deverá confirmar que não se trata de um robô. Clique onde diz “Não sou robô” e no botão “Seguinte: canal de verificação”, pedindo o código de verificação.

O canal de verificação é um meio de comunicação para o qual será enviado o código. Caberá à pessoa que está a inscrever-se na Segurança Social Direta selecionar onde pretende receber a mensagem. Pode ser via email ou SMS. É através da mensagem que será enviada que poderá definir a senha na Segurança Social Direta.

Código pode ser solicitado via email, SMS ou carta

No caso de pessoas que não tenham email ou contacto para envio de SMS, a Segurança Social Direta tem uma opção de envio por carta-pin. Nesse cenário, a pessoa que está a proceder ao registo deve escolher a opção “Por carta”.

Em poucos dias, geralmente 8, irá receber a carta-pin na morada que está associada ao Número de Identificação de Segurança Social (NISS) na Segurança Social.

Nesse cenário, só depois de receber a carta-pin é que poderá continuar o processo de registro.

Tendo recebido a mensagem, o email ou a carta-pin com o código de verificação o processo é muito simples. Só tem de inserir esse código no portal da Segurança Social e clicar em “confirmar código de verificação”.

Escolha uma palavra-passe forte

É chegado então o momento em que o site da Segurança Social Direta permite que você crie uma senha para entrar na Segurança Social Direta. Defina a senha que pretende e confirme a mesma, carregando em “confirmar palavra-passe”.

Estando esse passo completado, você já pode com segurança e comodamente aceder à zona pessoal da Segurança Social Direta.

Não se esqueça que de todas as vezes que desejar entrar na Segurança Social Direta o sistema vai pedir-lhe que coloque o seu número de identificação de segurança social e a dita senha para que possa autenticar-se.

Opte por manter sempre os seus dados e contactos atualizados no portal da Segurança Social para facilitar as comunicações com esta entidade do Estado português.

O que posso fazer através do portal da Segurança Social Direta?

A plataforma da Segurança Social Direta disponibiliza um conjunto de funções que os utilizadores podem recorrer. Por exemplo, é possível enviar documentação para submeter processos de pedidos de apoios sociais.

Através do portal da Segurança Social Direta, os cidadãos podem consultar a sua carreira contributiva ou simular até o valor da pensão a que podem ter direito em caso de reforma.

No site da Segurança Social Direta é possível estar a par não apenas de apoios mas também se a sua situação ou de dependentes está regularizada junto dos serviços.

Tem apoios a receber ou tem de devolver verbas? Pode consultar tudo no site da Segurança Social Direta.

É possível também pedir abono ou o abono pré-natal, pedir subsídios de parentalidade, recorrer de pedidos respeitantes a despesas com funerais de familiares, enviar as provas escolares no caso de dependentes, pedir uma declaração comprovativa de situação de subsídio de desemprego ou pedir uma declaração anual de rendimentos de pensões, entre muitas outras coisas que pode requerer sem ter de se deslocar fisicamente a um espaço da Segurança Social.