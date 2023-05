Nas Notícias Saiba como pode agendar uma videoconferência com a Segurança Social Por

É possível agendar uma conversa online com a Segurança Social para esclarecer dúvidas e tratar de vários assuntos. Entenda como pode agendar uma videoconferência.

Vivemos um tempo em que muita coisa pode ser tratada e resolvida através do ambiente online, evitando deslocações e até perdas de tempo. Entrar em contacto com a Segurança Social é cada vez mais simples e rápido e para quem deseja marcar uma videoconferência com os serviços da Segurança Social há também um método prático. Saiba como pode agendar uma videoconferência com a Segurança Social.

No conforto do seu lar ou mesmo a partir de qualquer local que lhe seja mais conveniente, já pode entrar em contacto por vídeo com os serviços da Segurança Social.

Qual o passo a passo para agendar uma videochamada com a Segurança Social?

Para tal, basta ter uma ligação à Internet, um dispositivo com câmara, microfone e altifalante. O resto é bem simples e nós explicamos tudo em poucos passos.

Em primeiro lugar, você terá de agendar a conversa vídeo com a Segurança Social. E pode fazê-lo por telefone para a linha da Segurança Social, marcando os números 210 545 400 ou, em alternativa, ligando para o 300 502 502. Certifique-se de que o faz nos dias úteis entre as 9h00 e as 18h00.

Se o agendamento da videochamada foi feito para alguns dos contactos, esta fica imediatamente marcada pelo balcão de atendimento.

Porém, se preferir, poderá agendar a videochamada para a Segurança Social através da SIGA. Se a opção for esta, deverá ter junto de si o seu número da Segurança Social e a sua palavra-passe por forma a entrar na Segurança Social Direta. Se não tiver, aprenda a pedir a senha da Segurança Social Direta.

E depois só terá de passar por algumas etapas bem simples na SIGA até que a sua videochamada com a Segurança Social fique agendada.

Deve fazer o login e entrar na plataforma numa área mais reservada e com total proteção de dados e informações.

Escolha o Instituto da Segurança Social no painel

Em seguida, o painel mostra um conjunto de entidades com as quais poderá agendar uma videochamada. Você só tem de escolher, nesta fase, Instituto da Segurança Social, afinal é com esta entidade que deseja conversar.

De seguida, deve responder a algumas breves questões que vão dar conta do assunto que leva a que queira contactar a Segurança Social. Indica o tema, um subtema e o motivo que levam a entrar em contacto com os serviços da Segurança Social.

Não menos importante é indicar “vídeo” no meio de atendimento. Tem à disposição as opções “presencial”, “vídeo” e “telefone”. E está quase.

A plataforma vai pedir-lhe para indicar o horário que está disponível para atendimento ao longo do calendário e você só terá de selecionador e indicar aquele que lhe é mais conveniente.

Depois, basta deixar os seus contactos. Mencione o seu nome, morada eletrónica (email), o seu número da Segurança Social (NISS) e poderá deixar o seu contacto de telemóvel e/ou telefone para facilitar o contacto.

E pronto, a sua videochamada com a Segurança Social fica agendada. Só precisa de ir ao endereço de email e confirmar a ação através de um código de validação que lhe é enviado e um link para aceder à videochamada. Tem também um link para cancelar a videochamada para a data indicada, se não lhe for conveniente.

O que devemos fazer no dia da videoconferência agendada?

No dia em que estiver agendada a videoconferência com a Segurança Social, deve estar preparado para a reunião minutos antes desta arrancar.

Certifique-se de que tem o dispositivo móvel preparado ao nível da câmara, do microfone e do altifalante.

Deve colocar o código de validação no link que recebeu no dia em que agendou a videochamada com a Segurança Social e aguardar que algum funcionário dos serviços da Segurança Social apareça para a videochamada.

O que podemos tratar com a Segurança Social através de uma videochamada?

Através de uma videochamada com a Segurança Social é possível tratar de inúmeros processos e tirar várias dúvidas desde regularizar a sua situação ou de dependentes junto dos serviços desta entidade do Estado, consultar a folha de contribuições para efeitos de reforma, solicitar candidaturas a subsídios ou até tratar de requisitos para abonos e abonos pré-natal para grávidas.

O abono pré-natal é o abono que as famílias começam a receber mesmo antes de a criança, ou as crianças, nascerem.

Através de uma videochamada é possível também tirar todas as dúvidas para o preenchimento de formulários que estão disponíveis no site da Segurança Social no espaço “Documentos e Formulários”.

Podemos tratar de baixas através da videochamada com a Segurança Social?

Cada caso é um caso mas o certo é que poderá ser corretamente informado a respeito da sua situação se desejar conferir se tem direito a uma baixa médica.

A baixa médica é um documento passado por um médico ou por uma comissão de médicos.

Esta pode, contudo, ser suspensa em caso da doença deixar de existir ou por decisão da comissão de verificação de incapacidades, vulgarmente conhecida por ‘junta médica’.

Através de uma videochamada com os serviços da Segurança Social é possível esclarecer dúvidas resultantes da concessão dos subsídios no âmbito da proteção social na saúde ou até mesmo em relação à parentalidade.

Na reunião por videochamada com a Segurança Social a pessoa pode também esclarecer dúvidas, por exemplo, para saber se tem ou não autorização médica expressa para permanecer em casa ou se pode ausentar-se.

Adote boas práticas enquanto navega na Internet

Para que a segurança dos seus dados e informações não fique comprometida enquanto navega pela Internet é fundamental adotar boas práticas, sobretudo quando isso implica a troca de informação pessoal e questões privadas como é a relação que se estabelece com entidades do Estado português.

Credibilidade é tudo e deve certificar-se de que usa uma ligação de Internet segura e confiável.

Não entre em contacto com serviços do Estado onde estará patente a sua informação e dados através de redes de Wi-Fi públicas como restaurantes, transportes públicos, centros comerciais, entre outras.

Deve ter um antivírus atualizado no dispositivo que usa e não se esqueça de ter a firewall do seu dispositivo corretamente ativa para acautelar entradas indesejadas de terceiros.