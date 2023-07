Nas Notícias O que é o sistema start/stop dos automóveis? Por

Saiba o que é o sistema start/stop dos automóveis e veja se há riscos e benefícios da sua utilização

Já ouviu falar do sistema start/stop dos automóveis? O sistema start/stop foi criado nos anos 70 pela Toyota, mas apenas se tornou uma funcionalidade genérica nos automóveis, nos últimos anos. Quer saber o que é o sistema start/stop dos automóveis? Confira.

Como funciona o sistema start/stop dos automóveis?

O sistema start/stop dos automóveis é uma funcionalidade que permite desligar o motor quando você para o carro, embora todas as restantes funcionalidades do carro continuem a trabalhar.

Este sistema só funciona com o motor quente. Essa é a única forma de gerar uma poupança no consumo de combustível por parte do veículo.

A grande vantagem o sistema start/stop dos automóveis está na poupança de combustível. Essa foi a grande razão para a sua criação ainda no século passado.

Os estudos feitos para provar a eficiência deste sistema têm revelado que se ligar o motor a quente com o sistema start/stop consome o mesmo combustível de motor em ralenti durante 0,7 segundos.

Isto é, como as paragens que se fazem durante viagens citadinas são quase sempre superiores a um segundo, então a poupança é tremenda.

Os automobilistas que andam sempre atrás de dicas rápidas e úteis para poupar combustível levam em linha de conta esta tecnologia quando adquirem um veículo.

A somar a isto, o sistema start/stop dos automóveis também é amigo do ambiente, visto que quando o motor está desligado não há produção de poluição.

O sistema start/stop dos automóveis é igual em veículos automáticos?

O sistema start/stop dos automóveis funciona de formas diferentes nos veículos que têm transmissão manual ou automática.

Nos veículos com transmissão manual, o sistema start/stop só funciona quando você para o carro e não tem o pé a pisar a embraiagem. Ou seja, para retomar a marcha o condutor carrega na embraiagem e engrena uma velocidade.

Por seu turno, nos carros com transmissão automática o sistema start/stop funciona quando para o carro em zona plana e carrega no pedal do travão. Posteriormente, quando soltar o pé do travão, o motor volta a ligar.

Quais as desvantagens desta tecnologia?

Em relação a eventuais desvantagens há quem aponte para o sistema elétrico que pode sofrer danos ao longo do tempo.

Só que a engenharia automóvel tem desenvolvido cada vez mais componentes com eficiência e durabilidade maior. Assim, várias unidades ajudam o veículo a manter uma performance mesmo com o motor desligado.

Deste modo, o sistema elétrico vem sendo otimizado às necessidades e melhorado. Mas os desenvolvimentos não se ficam por aí.

Os veículos surgem agora com melhorias ao nível do motor de arranque que está reforçado, tendo também sensores adicionais.

No sentido de aperfeiçoar a dinâmica da condução do veículo, o alternador está mais eficiente e as baterias têm hoje uma maior capacidade para responder às exigências das várias componentes dos veículos.

Além disso, a produção automóvel conta também nos dias que correm com unidades de comando com interfaces adicionais para otimizar a performance dos veículos.

Quando devemos desligar este sistema?

O sistema start/stop está pensado para viagens citadinas onde as paragens são mais frequentes. Os condutores param em semáforos, em passadeiras ou até devido à intensidade do trânsito.

Quer isto dizer que há cuidados que se devem ter em viagens prolongadas ou com velocidades superiores, como é o caso nas autoestradas.

Deste modo, quando sai de uma autoestrada e passa para uma via local, deve desligar o sistema start/stop porque assim não vai prejudicar a lubrificação, arrefecimento e refrigeração do motor.

No fundo, use só o sistema start/stop quando o motor está quente mas não demasiado quente.

Os especialistas recomendam ainda que desligue o sistema start/stop quando circula em velocidades muito baixas quando as condições das vias de circulação assim obrigam.

E não se esqueça de cumprir sempre os limites de velocidade como as autoridades recomendam.