Nas Notícias Como agir se o avião sofrer uma despressurização? Por

Saiba como agir se um avião sofrer uma despressurização

Andar de avião é uma experiência muito tranquila para muitas pessoas, mas há também quem tenha receio, embora as estatísticas determinem que o transporte aéreo é dos mais seguros, até porque diariamente milhões de pessoas viajam pelo ar.

Com os avanços tecnológicos, as aeronaves estão cada vez mais sofisticadas e a qualidade do voo melhorada. Porém, ninguém tem certezas absolutas e podem acontecer problemas durante um voo. Um desses problemas é a despressurização. Apesar de não ser comum, pode acontecer. Saiba como agir se o avião sofrer uma despressurização.

A melhor coisa a fazer quando o avião sofre uma despressurização no ar é manter a calma e seguir todas as indicações da tripulação que está treinada para enfrentar estes problemas.

Não entre em pânico e tente manter-se sereno. Se for necessário, procure acalmar também outros passageiros que, eventualmente, possam estar mais apreensivos.

Coloque imediatamente a máscara de oxigénio. Quando se dá uma despressurização, as máscaras que estão colocadas por cima da cabeça dos passageiros caem para que sejam colocadas. Siga as instruções que são dadas sempre antes de o avião iniciar a viagem e coloque corretamente a máscara para que o oxigénio chegue em perfeitas condições aos seus pulmões.

No caso de ocorrer uma despressurização deve manter o cinto colocado. Evite circular pelos corredores da aeronave.

Além disso, os pilotos estão treinados para estas situações e quando ocorrem eles têm margem de tempo para realizarem manobras para colocar a aeronave em zonas mais ‘seguras’. Isto é, a pressurização dos aviões é necessária para viagens em altitudes superiores a 3.800 metros acima do nível do mar.

Quando ocorre uma despressurização, os pilotos procuram colocar o avião em altitudes inferiores aos 3.800 metros acima do nível do mar.

O que é uma despressurização?

Além de manter a calma é necessário saber o que é uma despressurização na cabine do avião para perceber como se deve agiar.

Uma despressurização acontece quando há uma desregulagem na pressão e na qualidade do ar no interior do avião.

Para que o ar que você respira durante uma viagem em altas altitudes, é necessário que o aparelho aéreo esteja com a pressurização adequada. Isto é, só assim é que não ocorrem problemas nos ouvidos e nos seus pulmões.

Quando ocorre uma despressurização, os pilotos têm indicadores expressas para colocar a aeronave imediatamente para altitudes a que o corpo humano suporta a pressão.

Por que pode acontecer uma despressurização?

Embora não sendo comum, uma despressurização pode ocorrer durante um voo e as causas mais comuns para uma despressurização são portas mal fechadas ou mesmo problemas nas janelas ou fuselagem do avião.

Também turbulência severa pode estar na origem de uma despressurização em voo e problemas técnicos no avião também podem ditar uma despressurização durante o voo.

Como perder o medo de andar de avião?

Viajar de avião é uma experiência que nem todas as pessoas encaram com naturalidade. Entre mitos e medos, algumas pessoas preferem nunca entrar numa aeronave.

Outras, apesar dos receios, acabam por fazê-lo perante necessidades de trabalho ou até para viajarem em lazer. Por isso, é sempre importante ficar com algumas dicas para perder o medo de andar de avião.

Por que devemos colocar os telemóveis em modo avião?

Uma das recomendações muito pedidas durante as viagens de avião tem que ver com os aparelhos eletrónicos.

Você sabe por que razão lhe pedem para colocar o telemóvel em modo avião? O que acontece se não colocar o telemóvel em modo avião?

Fique tranquilo que o avião não vai cair, se não colocar o seu dispositivo eletrónico em modo avião ou se não o desligar. Em todo o caso, leve sempre em consideração os pedidos da tripulação da aeronave e respeite as regras de segurança.