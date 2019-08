Hoje é dia 15 de agosto, nasce Napoleão Bonaparte, um dos grandes líderes mundiais Por

Quinze de agosto é dia de recordar Napoleão Bonaparte, líder político e militar nos capítulos finais da Revolução Francesa, responsável pela hegemonia francesa na Europa e por uma reforma legal que extravasou as fronteiras da França.

Napoleão Bonaparte nasceu em Córsega, a 15 de agosto de 1769 e colocou o seu nome na História mundial como um dos maiores líderes políticos e militares do mundo. Foi imperador de França entre 18 de maio de 1804 e 6 de abril de 1814, cargo que voltaria a ocupar em 1815 (num curto período, entre 20 de março a 22 de junho).

Uma das grandes obras de Napoleão foi a reforma legal, chamada de “Código Napoleónico”, que assumiu um papel importante na criação de legislação em diversos países. As guerras napoleónicas, que liderou, permitiram à França conseguir a hegemonia em território europeu, durante largos anos.

Filho de pais com ascendência da alta nobreza italiana, Napoleão recebeu treino militar como oficial de artilharia na França continental. Bonaparte ganhou preponderância na Primeira República Francesa e liderou as bem sucedidas campanhas contra a Primeira e Segunda Coligação. Em 1799, assumiu a liderança de um golpe de Estado tornou-se Primeiro Cônsul. Cinco anos mais tarde, o senado francês proclama-o imperador.

Sob comando de Napoleão Bonaparte, o império francês participou em diversos conflitos com todas as grandes potências europeias, nas Guerras Napoleónicas da primeira década do século XIX.

Vitória após vitória, a França garante uma posição de domínio na Europa continental. É considerado um dos maiores líderes da História e as campanhas que levou a cabo atualmente estudadas, nas academias militares, como um exemplo a seguir.

Napoleão foi, no entanto, derrotado na Batalha de Waterloo, em junho de 1815. Passou os derradeiros seis anos da sua vida dominado pelos britânicos, na ilha de Santa Helena, onde viria a morrer, a 5 de maio de 1821.

Uma autópsia aponta cancro no estômago, como causa da morte, mas subsistem suspeitas de que tenha sido envenenado com arsénio.

Nasceram a 14 de agosto Santo António de Lisboa, santo católico português (1195), Napoleão Bonaparte, general e imperador francês (1769), Walter Scott, escritor britânico (1771), António Silva, ator português (1886), e Louis de Broglie, físico francês, Nobel de Física (1892).

Nasceram ainda Gerty Theresa Cori, bioquímica checa, Nobel de Fisiologia/Medicina (1896), Carlo Maria Cipolla, historiador italiano (1922), Oscar Peterson, pianista canadiano (1925), Alain Juppé, político francês (1945), e Ben Affleck, ator norte-americano (1972).

Morreram neste dia Virgem Maria, mãe de Jesus, segundo a tradição da Igreja (42), Macbeth, rei da Escócia (1057), Marin Marais, violista e compositor francês (1728), Euclides da Cunha, escritor jornalista brasileiro (1909), René Magritte, pintor belga (1967), Joe Seneca, ator e compositor norte-americano (1996), e Joel Silveira, jornalista e escritor brasileiro (2007).