Euromilhões Chave do Euromilhões do dia 2 de dezembro de 2022 Por

Jackpot de 130 milhões de euros no sorteio 096/2022

O Euromilhões de sexta-feira já foi realizado, fazendo sair os números e as estrelas para o dia 2 de dezembro de 2022.

Neste concurso 096/2022, esta sexta-feira, o Euromilhões tem em jogo um jackpot de 130 milhões de euros.

O sorteio foi já realizado, fazendo sair uma chave do Euromilhões composta pelos números 12, 21, 35, 39 e 45 e as estrelas 06 e 11.

Confirme prémios no site da Santa Casa

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após a consulta de diferentes canais oficiais com rigor e atualidade.

Contudo, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios do Euromilhões atribuídos. No caso português deve consultar o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Se pretender, por outro lado, poderá também consultar o histórico de sorteios e todas as chaves anteriores do Euromilhões que foram saindo ao longo dos anos.