3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A 3 de dezembro, assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com a finalidade de sublinhar a necessidade de uma maior atenção por parte da sociedade civil e do poder político para os assuntos relacionados com a deficiência.

Hoje, assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, efeméride promovida pela ONU desde 1998.

A finalidade desta data é promover uma maior compreensão relativamente aos assuntos relacionados com a deficiência.

Por outro lado, este 3 de dezembro pretende também mobilizar a sociedade civil e as entidades com poder para se mobilizarem em torno na defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas.

Entre estes direitos estão a integração das pessoas com deficiência, quer na vida política, social, económica e cultural.

Todos os anos, o tema deste dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação na sociedade, estabelecido pelo Programa Mundial de Ação a respeito das pessoas com deficiência, adotado pela Assembleia Geral da ONU, em 1982.

Além do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinala-se neste 3 de dezembro o Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crónica, criado pela Organização Mundial de Saúde.

Três de dezembro marca ainda o dia em que, pela primeira vez, foi enviado um SMS [short message service]. “Merry Christmas” foi o primeiro SMS enviado da história.

O serviço cresceu exponencialmente, até ao surgimento das redes sociais.

Nasceram a 3 de dezembro Gilbert Stuart, pintor norte-americano (1755), Richard Kuhn, químico alemão (1900), Andy Williams, cantor e compositor norte-americano (1927), e Viktor Gorbatko, cosmonauta russo (1934).

Nasceram ainda Manuela Ferreira Leite, ex-política portuguesa (1940), António Variações, músico português (1944), Ozzy Osbourne, músico inglês (1948), e Julianne Moore, atriz norte-americano (1960).

Morreram neste dia Robert Louis Stevenson, escritor britânico (1894), Pierre-Auguste Renoir, pintor impressionista francês (1919), Scatman John, músico norte-americano (1999), e Heloneida Studart, escritora, ensaísta, teatróloga, jornalista, defensora dos direitos das mulheres e política brasileira (2007).