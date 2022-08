Euromilhões Chave do Euromilhões: dia 5 de agosto de 2022 Por

Confira a chave do Euromilhões desta sexta-feira, neste dia 5 de agosto de 2022, depois de realizado o sorteio 062/2022.

A chave do Euromilhões foi já sorteada, revelando os cinco números e duas estrelas que valem esta sexta-feira um jackpot de 30 milhões de euros.

O sorteio desta sexta-feira foi o concurso número 062/2022.

Milhões de apostadores tentaram a sua sorte a sua sorte no Euromilhões e agora precisam de confirmar os números e as estrelas.

No sorteio desta sexta-feira foram sorteados os números números 03, 29, 33, 35 e 44 acompanhados pelas estrelas 08 e 10.

Faça a confirmação das chaves nos canais oficiais

De recordar que o PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora. Ainda assim, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais.

Poderá também, se assim quiser, consultar todas as chaves do Euromilhões no nosso histórico de sorteios.