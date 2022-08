Opinião O verão dos seus olhos Por

Artigo de opinião do médico oftalmologista Rufino Silva, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e diretor-clínico da CLIORS.

Verão é para muitos de nós sinonimo de sol, luz, calor, água, natureza, desporto. De abandonar a rotina. Quando preparamos as nossas férias enchemos o carro com toalhas de praia, protetor solar e muita água e o que é que fazemos para proteger os olhos do sol escaldante do verão? E quando muitos de nós gostamos de cobrir nossos corpos com protetor solar para proteger a nossa pele enquanto apanhamos sol, é fácil esquecermo-nos de proteger nossos olhos com a mesma preocupação. De facto, a nossa pele pode mostrar os danos do sol mais visivelmente do que os nossos olhos. Mas os nossos olhos também sofrem o efeito das radiações solares. Então, nada melhor do que seguir algumas indicações importantes

A luz solar é composta por raios ultravioleta (UV), luz visível e raios infravermelhos. Cada uma dessas radiações afeta o corpo humano de maneira diferente. A radiação UV é uma das principais causas de lesões oculares. Induz a formação de pterígio (um crescimento anormal de tecido sobre a córnea), de tumores das pálpebras, de lesões da córnea (da parte mais anterior do olho) e de cataratas. Além disso, a radiação UV que não é absorvida pela córnea e estruturas adjacentes pode atingir a retina e contribuir para o aparecimento de degenerescência macular. A luz visível é composta por comprimentos de onda entre 400 e 700 nm, e a luz de comprimentos de onda ≤ 450 nm (luz ultravioleta) pode induzir também a retinopatia solar. É por isso que não se deve olhar para o sol ou para um eclipse do sol diretamente e sem a proteção adequada.

É, pois, muito importante usar óculos de sol com proteção ultravioleta. Uns óculos escuros sem esta proteção não são bons e são mesmo perigosos para os nossos olhos porque a pupila dilata e entra mais radiação ultravioleta no olho. Em vez de proteger provocam doença.

Em suma: Use sempre óculos de sol de alta qualidade que o protejam totalmente de todos os tipos de luz UV, pelo menos 99% a 100% dos raios UVA e UVB. Proteja os olhos com chapéus ou guarda-sol, mantendo uma área de sombra de 10 cm ao redor do rosto. E quando for à água? Aí também é importante que você sempre use óculos de proteção para os olhos enquanto estiver na piscina.

E se usar lentes de contacto? Bom aqui mantêm-se os cuidados de proteção solar, mas há outros cuidados a ter:

– De preferência usar lentes de contacto diárias ou usar apenas óculos;

– Ao mínimo desconforto tirar a lente de contacto. Se se mantiver a sensação de corpo estranho e sobretudo se aparecer olho vermelho doloroso e/ou dificuldade em encarar a luz, deve consultar o seu médico Oftalmologista.

Afinal, o verão pode ser calmo, saudável, relaxante e ao mesmo tempo saudável também para os seus olhos.