Apostas Online: Portal da Queixa lança funcionalidade para ajudar consumidores

Portal da Queixa ajuda consumidores a escolher as melhores casas de apostas online. Funcionalidade TOP Casas de Apostas Reguladas em Portugal fornece informação relevante para evitar más experiências.

Já está disponível para consulta no Portal da Queixa a nova funcionalidade TOP Casas de Apostas Reguladas em Portugal.

O objetivo deste recurso é contribuir para que os apostadores joguem online de forma mais consciente e segura, facultando o acesso a maior informação, de forma a evitar más experiências.

A alteração legislativa de 2015, transformou Portugal num mercado regulado para as empresas de jogo online.

Num país com campeões olímpicos, mundiais e europeus em diversas modalidades, as apostas online têm tudo para dar certo e são várias as marcas que operam no país. Porém, como em qualquer atividade, há empresas boas e confiáveis e outras que é preciso evitar.

Atento a este cenário e perante o aumento da oferta de plataformas de jogo online, o Portal da Queixa decidiu apostar na prevenção, até porque muitas casas de apostas e casinos não regulados têm prejudicado os consumidores em milhares de euros.

TOP Casas de Apostas Reguladas em Portugal

O objetivo do Portal da Queixa, com a funcionalidade “TOP Casas de Apostas Reguladas em Portugal”, é precisamente proteger estes consumidores.

Nesta nova área, o consumidor tem acesso a informação útil que o ajuda a entender melhor o contexto e funcionamento do mercado regulado de apostas online, bem como encontra respostas sobre quais os critérios que podem ajudar a validar a escolha da “melhor” casa de apostas online do país.

Para além da regra número um – para serem as melhores, têm de ser casas de apostas legais -, o Portal da Queixa partilha na plataforma alguns dos critérios que podem pesar na eleição do consumidor quando decide apostar:

variedade de mercados para um desporto;

ferramentas como cash out e live stream;

diversidade nos métodos de pagamento;

facilidade de contactar o apoio ao cliente;

missões ou desafios com bónus ou apostas grátis;

reputação e prestígio internacionais.

Por outro lado, o Portal da Queixa destaca a importância do consumidor saber se a casa de apostas tem licença do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Alerta para casinos online ilegais

De acordo com um relatório do SRIJ, mais de cem sites de casinos ilegais foram encerrados 2021. Os casinos online geram milhões em receitas para o Estado português. No entanto, o mesmo não consegue travar por completo a ilegalidade de algumas plataformas.

Ao Portal da Queixa chegam várias reclamações relacionadas com a subcategoria “Casinos e Casas de Apostas Online Não Regulados”.

Cerca de 48% das queixas dirigidas aos casinos online ilegais, relatam problemas no levantamento dos valores, com prejuízos avultados para os consumidores.

É também este o objetivo da nova funcionalidade: prevenir más experiências e promover o maior conhecimento sobre o tema e facultar informação. Desde modo, o consumidor escolher casas de apostas com um serviço de excelência.

“Este aumento da oferta, que também é cada vez melhor, levou o apostador a tornar-se mais exigente. Já não basta saber quais são as casas de apostas online. O apostador quer saber quais são as melhores casas de apostas em Portugal”, salienta o Portal da Queixa.

Sobre o Portal da Queixa by Consumers Trust:

O Portal da Queixa é uma plataforma global de comunicação entre consumidores e marcas que foi criada em junho de 2009. Hoje, posiciona-se como a maior rede social de consumidores de Portugal, sendo uma referência em matéria de consumo e um marketplace de reputação de marcas.

O crescimento e a consolidação da plataforma em Portugal, permitiram alcançar um novo posicionamento com a internacionalização do projeto. Assim, a plataforma entrou em mercados com França (Réclame Ici), Espanha (Libro de Quejas) e África do Sul (Complaints Book), através do lançamento da sua marca global: Consumers Trust.