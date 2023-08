Euromilhões Chave do Euromilhões de 29 de agosto de 2023 Por

Sorteio 069/2023 do Euromilhões tem em jogo jackpot de 92 milhões de euros

Já foi sorteada a chave do Euromilhões desta noite em que está em jogo um jackpot de 92 milhões de euros.

Veja os números e estrelas da fortuna (concurso 069/2023, do dia 29 de agosto de 2023).

Números do Euromilhões de hoje

Os números do Euromilhões sorteados hoje são 21, 23, 32, 40 e 49, acompanhados pelas estrelas 8 e 11.

O PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto.

Confirme sempre as chaves na Santa Casa

Os apostadores devem, desse modo, verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Na página do Euromilhões, criada neste jornal, poderá também consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores. Veja todas as chaves do Euromilhões e confirme sempre tudo.