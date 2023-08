Mundo Tratar precocemente a Colangite Biliar Primária Por

Saiba o que é a Colangite Biliar Primária e perceba como se faz o diagnóstico e tratamento

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) está a promover uma ação de consciencialização para a Colangite Biliar Primária (CBP). Esta é uma doença crónica e silenciosa, que atinge maioritariamente as mulheres, entre os 40 e os 60 anos.

A iniciativa vai decorrer nas redes sociais da associação, e tem como objetivo alertar as pessoas para a importância do diagnóstico e tratamento desta doença. Se não se tratar precocemente, poderá evoluir para doença hepática terminal.

“A Colangite Biliar Primária é uma doença crónica cuja causa ainda está por identificar. Em muitos casos, a doença mantém-se ligeira ou moderada, sem perturbações do funcionamento do fígado. Sabe-se que é uma condição autoimune, que se manifesta através de inflamação nas ramificações intra-hepáticas das vias biliares”, esclarece Arsénio Santos, presidente da APEF.

Quais os sintomas da Colangite Biliar Primária?

Os sintomas iniciais mais comuns são fadiga e comichão na pele (prurido). Embora menos frequentes, existem também outras manifestações a ter em conta.

dor abdominal;

escurecimento da pele;

pequenas manchas amarelas ou brancas sob a pele ou ao redor dos olhos.

Algumas pessoas apresentam também queixas de boca e olhos secos e dores nos ossos, músculos e articulações.

O médico explica que apesar de não ter cura, esta doença tem tratamento se for diagnosticada atempadamente.

“A sua deteção pode ser feita precocemente, através de análises ao sangue, ao detetar alteração das análises hepáticas, principalmente da fosfatase alcalina”, diz Arsénio Santos.

“A verdade é que o tratamento evita, na maioria das vezes, a sua complicação mais temível, que é a evolução para cirrose hepática”.

Por outro lado, “a cirrose é a quarta maior causa de morte precoce em Portugal e, em muitos casos, só é solucionada através do transplante de fígado”, realça Arsénio Santos.

Atenção que podem surgir sintomas associados à cirrose

De acordo com a progressão da doença, podem surgir sintomas associados à cirrose: icterícia, acumulação de líquido no abdómen ou em outras partes do corpo (ascite) e sangramento interno na parte superior do estômago e do esófago, devido à dilatação das veias (varizes). A osteoporose é outra das complicações da CBP. Apesar de ser mais comum em fases finais da doença, também pode ocorrer inicialmente. Além disso, as pessoas com cirrose apresentam risco aumentado de cancro do fígado (carcinoma hepatocelular).

Há casos de Colangite Biliar Primária em Portugal?

Em Portugal, estima-se que existam cerca de 2 mil casos de Colangite Biliar Primária, o que a torna uma doença rara e pouco conhecida, atingindo maioritariamente as pessoas do sexo feminino, mais precisamente, nove mulheres por cada homem; pessoas com membros da família afetados e pessoas do norte da Europa. As idades mais comuns de diagnóstico situam-se entre os 40 e os 60 anos, em ambos os sexos.