Euromilhões Chave do Euromilhões de 26 de setembro de 2023 Por

Veja a chave do Euromilhões de hoje, dia 26 de setembro de 2023. Nesta terça-feira realiza-se o sorteio 077/2023 e estão em jogo 39 milhões de euros.

A chave do Euromilhões desta terça-feira está sorteada e o PT Jornal dá-lhe agora a conhecer os cinco números e as duas estrelas que lhe abrem as portas de um fantástico jackpot de 39 milhões de euros.

Números do Euromilhões desta terça-feira

O sorteio de hoje ditou que a chave vencedora do Euromilhões é formada pelos números 2, 6, 14, 19 e 23 e pelas estrelas 5 e 7.

Confirme as chaves nos canais oficiais

O PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora e após consulta em canais oficiais.

Apesar de tudo, cabe ao leitor confirmar as combinações sorteadas nessas mesmas plataformas oficiais.

Deve fazer essa confirmação, por exemplo, na área de resultados do Euromilhões do site da Santa Casa da Misericórdia.

Por outro lado, pode também consultar o histórico com todos os números do Euromilhões já sorteados ao longo dos anos.