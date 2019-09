Hoje é dia 26 de setembro, entra em órbita o PoSAT-1, o primeiro satélite português Por

A 26 de setembro de 1993, o PoSAT-1, o primeiro satélite português foi lançado para o espaço no voo 59 do foguetão Ariane 4, entrando em órbita às 2h45, hora de Lisboa. Hoje, recorda-se também o físico português Fernando Carvalho Rodrigues.

O lançamento foi realizado no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. E exatamente 20 minutos e 35 segundos depois do lançamento, a 807 quilómetros de altitude, o PoSAT-1 separa-se com sucesso do foguetão.

O PoSAT-1 pertence à classe dos microssatélites, que têm entre 10 e 100 quilómetros, e pesa cerca de 50 quilogramas.

Resulta de um projeto desenvolvido por um consórcio de universidades e empresas portuguesas, construído na Universidade de Surrey, em Inglaterra.

Custou cerca de cinco milhões de euros, comparticipados pelo Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa e por empresas portuguesas envolvidas no consórcio PoSAT: Ineti, Efacec, Alcatel, Marconi, OGMA, IST, UBI e Cedintec.

O responsável máximo pelo projeto foi Fernando Carvalho Rodrigues, físico português que, devido ao seu envolvimento no projeto, é apelidado de “pai” do primeiro satélite português.

A morte física do PoSAT-1 deverá ocorrer em 2043. No ano de 2006, o PoSAT-1 deixou de comunicar com o Centro de Satélites de Sintra, sendo que neste momento se encontra à deriva numa órbita descendente, até se desintegrar na atmosfera terrestre.

Outros factos históricos se assinalam neste dia. Em 1969, os Beatles lançam o álbum Abbey Road. E em 1994, tem início o julgamento do ex-jogador de futebol americano ator O.J. Simpson, acusado da morte da ex-mulher, Nicole Brown, e de um amigo, Ronald Goldman. Simpson viria a ser absolvido.

Nasceram neste dia Archibald Vivian Hill, fisiologista britânico (1886), Martin Heidegger, filósofo alemão (1889), George Gershwin, compositor norte-americano (1898), Matilde Camus, poeta e escritora espanhola (1919), Gal Costa, cantora brasileira (1945), Olivia Newton-John, atriz e cantora inglesa (1948), Alexandra Lencastre, atriz portuguesa (1965), e Serena Williams, tenista norte-americana (1981).

Morreram a 26 de setembro August Ferdinand Möbius, matemático alemão (1868), Karl Manne Georg Siegbahn, físico sueco (1978), Lothar Collatz, matemático alemão (1990), Geoffrey Wilkinson, químico britânico (1996), Joaquim Magalhães Mota, fundador do Partido Popular Democrático, atual Partido Social Democrata (2007), e Paul Newman, ator norte-americano (2008).