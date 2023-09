Euromilhões Chave do Euromilhões de 1 de setembro de 2023 Por

Jackpot de 106 milhões de euros no sorteio 070/2023 do Euromilhões

A chave do Euromilhões de hoje é já conhecida, com o sorteio de sexta-feira a valer um jackpot de 106 milhões de euros. Veja os números e estrelas da fortuna (concurso 070/2023, do dia 1 de setembro de 2023).

O jackpot continua a aumentar, pois nos últimos sorteios ninguém conseguiu acertar na combinação vencedora.

Os números do Euromilhões de hoje são 4, 5, 35, 37 e 43 e as estrelas 5 e 6.

Não se esqueça de confirmar as chaves do Euromilhões

O PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto.

Os apostadores devem, desse modo, verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Na página do Euromilhões, criada neste jornal, poderá consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores. Veja todas as chaves do Euromilhões e confirme sempre tudo.