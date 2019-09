Hoje é dia 2 de setembro, morre Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos da era moderna Por

No dia 2 de setembro recordamos o pedagogo e historiador francês, que ficou na história como o fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna. Chamava-se Pierre de Coubertin e morreu neste dia, em 1937.

Pierre de Coubertin nasceu em Paris, a 1 de janeiro de 1863, numa família da aristocracia francesa. Este descendente de Fernando III de Castela idealizou uma competição internacional, como forma de promoção do atletismo, numa altura em que crescia o interesse pelos Jogos Olímpicos da antiguidade.

Esse interesse, em diversas partes do mundo, foi suscitado pelas descobertas arqueológicas nas ruínas de Olímpia. Pierre de Coubertin, mais conhecido como barão de Coubertin, concebeu então um projeto para recuperar os Jogos Olímpicos

A 23 de junho de 1894, em Paris, organizou um congresso internacional, onde propõe que se recuperasse um evento desportivo internacional periódico, tal como sucedia na Grécia antiga. Este congresso levou à criação do Comité Olímpico Internacional, que teve como secretário-geral Pierre de Coubertin e Demetrius Vikelas como presidente.

Decidiu-se que a primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna decorreriam na Grécia, sendo que a competição seria realizada de quatro em quatro anos: uma olimpíada.

Em 1896, tem lugar a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão, que resultaram num tremendo sucesso. Estava lançada a semente para a maior competição desportiva da atualidade.

Depois destes Jogos, Vikelas abandonou o cargo de presidente do Comité Olímpico, sendo substituído por Pierre de Coubertin. Apesar do sucesso dos primeiros Jogos da era moderna, aproximar-se-iam tempos de tormenta para o Movimento Olímpico. As edições seguintes da competição, em 1900 e 1904, não alcançaram a visibilidade da competição inicial.

Apenas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1906 o quadro foi alterado. Aproveitando o facto de se completarem 10 anos desde o renascimento dos Jogos Olímpicos, a organização conseguiu dar à competição a relevância desejada e colocar o evento no trilho do sucesso definitivo, que hoje é reconhecido e irreversível.

Pierre de Coubertin abandonaria a presidência do Comité depois dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924, que decorreram precisamente em Paris. Manteve-se como presidente honorário até ao dia em que morre, em Genebra, na Suíça, a 2 de setembro de 1937.

Nasceram neste dia Wilhelm Ostwald, químico letão (1853), Ramón Valdés, ator mexicano (1923), Jimmy Connors, ex-tenista norte-americano (1952), Carlos Valderrama, ex-futebolista colombiano (1961), e Keanu Reeves, ator canadiano (1964).

Morreram a 2 de setembro Henri Rousseau, pintor francês (1910), Pierre de Coubertin, promotor dos Jogos Olímpicos da era moderna (1937), Ho Chi Minh, poeta e político vietnamita (1969), J.R.R. Tolkien, escritor britânico de origem sul-africana (1973), Otto Glória, treinador de futebol brasileiro (1986), e Alfonso García Robles, diplomata mexicano (1991).