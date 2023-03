Nas Notícias Chave do Euromilhões com números de 21 de março de 2023 Por

Já foi sorteada a chave vencedora do Euromilhões de hoje, terça-feira, dia 21 de março de 2023, que abre um fantástico jackpot. Confira a chave e saiba se adivinhou a combinação que o deixará milionário.

Neste dia 21 de março de 2023, o jackpot é de 51 milhões de euros para quem acertar nos cinco números e duas estrelas da sorte.

Nesta noite de terça-feira, o sorteio do Euromilhões relativo ao sorteio 023/2023, ditou uma combinação vencedora formada pelos números 1, 9, 20, 29 e 32 e pelas estrelas 2 e 3.

Confirme a chave do Euromilhões do dia 21 de março de 2023

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais, como o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

É de recordar ainda que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

