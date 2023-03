Nas Notícias Pneus de verão, inverno ou quatro estações? Que pneus devo usar no meu veículo? Por

Os pneus são um dos componentes mais importantes dos veículos, pois suportam o peso e estão em permanente contacto com o solo. Ter uns pneus indicados é essencial, tal como em bom estado de conservação. Evite coimas desnecessárias e sabia sempre que cuidados deve ter com os pneus do carro para evitar multas e penalizações, mas, acima de tudo, evite colocar-se em perigo e aos outros. Como? Sabendo quais as diferenças dos pneus e os que deve usar no seu veículo.

A primeira coisa que se recomenda é usar os pneus que a marca do veículo indicam. Ninguém faz mais testes ao modelo do veículo do que o fabricante que conhece em detalhe todos os componentes necessários e mais eficientes. Assim, escolher pneus recomendados pela marca é meio caminho andado para o sucesso na estrada.

Devo trocar de pneus em função do piso?

Em Portugal, o clima é moderado mas em algumas situações os automobilistas são obrigados a colocar correntes de neve para adaptarem melhor os pneus às condições climatéricas das estradas. Só que ainda existem muitas dúvidas relativamente ao tipo de pneu que se deve adotar em relação à estação climatérica.

Quem acompanha os desportos motorizados percebe que as equipas de engenharia e mecânica estão frequentemente a alterar os pneus para que este esteja adequado às condições do tempo. Se as pistas estão molhadas ou mais frias, colocam pneus próprios para o inverno.

Se, por outro lado, a pista está seca e quente, as equipas colocam pneus mais duros. Esta é uma prática muito comum, nomeadamente na Fórmula 1. Aliás, em algumas corridas é possível utilizar diferentes jogos de pneus de acordo com as condições do tempo.

Na dita vida normal, nem toda a gente tem disponibilidade para andar sempre a trocar de pneus entre estações do ano. Deve ter, contudo, tempo para, pelo menos uma vez por semana, verificar a pressão de ar nos pneus.

Sabe o que são os pneus quatro estações?

Então, existe uma alternativa muito eficiente que dá pelo nome de pneus quatro estações, ou também conhecida por all ‘season’.

Com este modelo de pneus você não precisa estar constantemente na box a alterar os pneus. Porque estes conseguem reunir na mesma borracha a tecnologia que adapta o pneu a altas ou baixas temperaturas do solo e oferecem uma flexibilidade quer as estradas estejam frias ou quentes.

Basicamente, este tipo de pneu é usado em locais com estações amenas, como em Portugal, onde salvo raras exceções se assistem a picos de temperatura.

É que os pneus quatro estações devem ser usados em locais onde as temperaturas não ultrapassem frequentemente os 30 °C nem os menos 10 °C negativos.

Sabe o que são pneus de inverno?

Os pneus de inverno são pneus que têm uma tecnologia apropriada para pisos escorregadios e onde as temperaturas são muito baixas.

Geralmente, em Portugal, quem habita em zonas mais geladas no inverno da Serra da Estrela ou em Trás-Os-Montes é que opta por este tipo de pneu que tem mais entalhes e são mais profundos.

Este tipo de pneu não é tão duro como os de verão, por forma a fixar mais o veículo ao solo dadas as condições más de aderência tipicamente. São também pneus que têm uma boa flexibilidade para manter o veículo frequentemente em boas condições de tração.

Sabe o que são pneus de verão?

Os pneus de verão usam uma tecnologia que é apropriada para estações do ano mais quentes, logicamente.

Apesar de terem um vasto composto rígido no seu fabrico conseguem, todavia, ter boa aderência ao asfalto.

Ainda que não tenha um piso tão profundo na borracha acabam por ser uma boa solução mesmo que o clima surpreenda e comece a chover ou faça frio. Conseguem manter uma boa aderência e flexibilidade porque agarram, ainda que não tanto quanto os de inverno quando há água no piso ou este está mais frio.

Pressão do ar importante

A pressão de ar nos pneus é relevante e nunca se deve esquecer de, pelo menos uma vez por semana verificá-la.

Saiba que rodar com a pressão mais baixa ou mais alta do que aquilo que está indicado pelo fabricante compromete a sua segurança e a dos outros condutores.

Além disso, a marca testa os pneus e a sua pressão e as suas recomendações visam uma melhor eficiência também ao nível de gastos de combustível. Ou seja, se rodar com pneus sem a pressão de ar correta estará a consumir mais combustível. E por mais dicas de como poupar combustível que procure, a fatura na sua carteira irá pesar.