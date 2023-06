Nas Notícias Quais as regras de transporte de bicicletas nos automóveis? Por

O transporte de bicicletas nos tejadilhos dos veículos ou em suportes perto da bagageira é comum, sobretudo por altura de férias. Mas você sabia que existem regras que deve cumprir sob pena de ser sancionado com uma coima? Entenda quais são as regras de transporte de bicicletas nos automóveis.

Se a bicicleta for de dimensões reduzidas, como por exemplo as bicicletas de criança, pode perfeitamente transportar no interior do veículo ou na bagageira, desde que não comprometa a segurança e a visibilidade do condutor.

Só que as bicicletas de maiores dimensões têm de ser transportadas de acordo com algumas regras. Fique a conhecê-las.

Quais as regras para transportar bicicletas no tejadilho dos carros?

As regras para transportar bicicletas no tejadilho dos carros são simples de compreender e dependem sempre da altura, da largura e do comprimento da bicicleta.

Altura

Está estabelecido pela lei, em Portugal, que a altura não pode exceder os 4 metros.

Largura

Além disso, em relação à largura, esta depende da largura do automóvel em que está a ser transportada.

Comprimento

Depois, o comprimento da bicicleta deve permitir que sejam guardados 0,55 metros para a frente do veículo e 0,45 metros em relação à retaguarda.

Quem transporta bicicletas não se pode esquecer da altura quando desejar, por exemplo, entrar em parques de estacionamento.

Como é lógico, a aerodinâmica do veículo passa a ser diferente quando se transportam bicicletas no tejadilho e também o consumo de combustível passará a ser maior.

O que também não é tarefa fácil é colocar a bicicleta no suporte no tejadilho, embora as novas bicicletas pesem cada vez menos.

Por isso é que há cada vez mais pessoas que optam por colocar bicicletas em suportes junto à bagageira.

Dependendo do modelo de suporte, podem permitir o transporte de quatro bicicletas, por exemplo, mas convém também levar em linha de conta as regras para o transporte que são estabelecidas pela lei.

Quais as regras para transportar bicicletas em suportes junto à bagageira dos carros?

As regras para transportar bicicletas em suportes junto à bagageira dos carros indicam que a colocação das bicicletas não pode afetar o ângulo de visão do condutor por via dos espelhos retrovisores. Assim, convém acautelar que as bicicletas não ultrapassam a largura do veículo até esse ponto.

Transportar bicicletas em suportes junto à bagageira não podem tapar luzes e a matrícula dos veículos que as transportam e o condutor deve acautelar que as bicicletas que transporta neste tipo de suporte não ultrapassam os 45 centímetros do comprimento total do veículo.

É permitido transportar bicicletas no suporte de bola de reboque?

Há quem procure esclarecer as dúvidas relativamente ao transporte de bicicletas através do suporte de bola de reboque.

Neste ponto é essencial explicar que a bola de reboque, que tecnicamente é denominada por unidade técnica de extensão de carga, deve obedecer a um conjunto específico de regras para que o transporte de bicicletas seja autorizado.

É importante que a unidade técnica de extensão de carga esteja averbada no Documento Único Automóvel (livrete).

Depois, neste homologação é fundamental que exista informação a respeito dos limites suportáveis em relação à carga suspensa.

Também deve ser removível e não impedir que as luzes de marcha-atrás do suporte estejam a funcionar.

É ainda necessário que as bicicletas não ultrapassem os 45 centímetros do comprimento total do veículo, tendo em consideração a bola de reboque.

Obrigatório é ainda que o seguro do veículo tenha a cobertura para atrelado abaixo dos 400 quilos.

Viajar com a bicicleta é uma experiência única

Agora que conhece as regras para o transporte de bicicletas nos veículos poderá preparar as suas viagens em segurança, não colocando de parte sempre o rigor na forma como deve acomodar a carga que transporta.

Viajar com bicicletas nos automóveis é uma ótima forma de procurar poupar dinheiro nas viagens nas localidades para onde deseja fazer férias, por exemplo, já que pode circular num meio de transporte amigo do ambiente e da sua carteira.

Por isso é que muitas pessoas que procuram dicas de férias low-cost para descansar sem gastar muito dinheiro acabam por optar por levar bicicletas.

Deve certificar-se, contudo, de que tem condições de saúde para pedalar. Se tiver problemas de saúde, deve consultar o seu médico para aferir das possibilidades de poder dar umas pedaladas por forma a conhecer locais com um meio de transporte mais saudável para o ambiente.