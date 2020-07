Desporto “Celebrar? Celebrar o quê? Depois da conquista dizemos algo”, reage Conceição Por

Técnico do FC Porto trava euforias, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting. Sérgio Conceição não respondeu a nenhuma pergunta sobre festejos e salientou que “só depois” de garantido o título estará disponível para o tema.

Falta apenas um ponto ao FC Porto para se sagrar campeão. E se o Benfica não derrotar o Vitória de Guimarães nesta terça-feira, os dragões celebram no hotel.

O título é uma fatalidade para a equipa portista, mas Sérgio Conceição não antecipa celebrações.

Na antevisão do embate com o Sporting, que se disputa no Estádio do Dragão, o técnico do FC Porto salientou que a iminência de garantir esse título não altera a estratégia para o jogo de amanhã.

“Os campeões fazem-se após 30 e tal jornadas disputadas. Jogamos para cumprir objetivos e fazer o máximo de pontos possíveis. Não muda absolutamente nada. Vamos continuar com a mesma seriedade nos jogos que faltam do campeonato e ainda a final da Taça de Portugal. Este clube a isso obriga”, realçou.

Os jornalistas insistiram com questões sobre a possibilidade de o FC Porto ser campeão no hotel, se o Benfica escorregar, mas Conceição manteve o discurso.

“Sofá ou não sofá não nos diz nada”, assegurou. E nem um pedido de comentário a uma necessidade de contenção nos festejos, em virtude da pandemia, suscitou uma alteração do discurso. Como devem os adeptos celebrar?

“Celebrar? Celebrar o quê? Depois da conquista dizemos algo”, respondeu Sérgio Conceição.

O FC Porto recebe o Sporting, amanhã, a partir das 21h30, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Caso o Benfica ‘tropece’ hoje diante do Vitória de Guimarães, os dragões entram em campo já campeões.