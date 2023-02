Nas Notícias Sérgio Conceição evita que mãe doente oncológica e com dois filhos fique sem casa em Famalicão Por

É detentor dos quatro títulos nacionais mais relevantes atualmente, em Portugal, mas Sérgio Conceição tem estado a ser muito elogiado não por aquilo que tem conquistado enquanto treinador mas por aquilo como cidadão tem dado.

O treinador do FC Porto ajudou uma família a não ser despejada da residência e pagou as rendas em atraso de uma mãe com dois filhos que está a atravessar uma fase delicada a nível de saúde.

Conta o jornal O Minho que Graciele viu ser-lhe detetado recentemente um problema oncológico e é no Instituto Português de Oncologia, na cidade Invicta, que vai realizando tratamentos para combater a doença.

Além do problema de saúde, esta mulher tem enfrentado também dificuldades financeiras para manter os dois filhos.

Ao tomar conhecimento da história de dificuldades, Sérgio Conceição, que em criança também enfrentou a pobreza, como faz questão de lembrar e nunca esquecer, decidiu ajudar esta família.

Graças ao antigo internacional português, a Gabriela, de 12 anos, o Rafael, de 10, e a mãe não vão ficar sem teto para morar.

Sérgio Conceição decidiu pagar dois meses de caução e um de renda, como o senhorio exige.