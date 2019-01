O caso dos emails vai a julgamento, depois de não ter existido entendimento entre águias e dragões. O Benfica pede uma indemnização de cerca de 17,5 milhões de euros pela divulgação de correspondência. O Tribunal do Juízo Central Cível do Porto decidiu por isso levar o caso a julgamento. Os portistas, por seu lado, também avançam com um pedido de indemnização ao Benfica, cujo valor não foi divulgado.