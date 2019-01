Motociclismo António Maio volta a recuperar posições Por

António Maio esteve mais uma vez em destaque no Rali Dakar 2019, depois de ganhar mais duas posições na classificação das motos na quarta etapa da prova, que ligou Arequipa a Moquegua.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing teve a necessidade de fazer mais uma dezena de ultrapassagens, apesar do pó que era levantado. Isto permitiu-lhe subir à 34ª posição e continua a ser o sexto melhor estreante no rali.

Maio fez um balanço positivo do dia à chegada ao ‘bivouac’: “O dia correu bem apesar de sido forçado a sair um pouco mais atrás do que gostaria, mas como ontem nem tudo correu bem tive essa consequência. Com isso tive de ultrapassar muitos pilotos mais lentos o que me quebrava bastante o ritmo. O importante é que não cometi erros na navegação, não caí e trouxe até aqui a moto num estado impecável”.

Estando a meio de uma etapa maratona, o piloto de Borda teve de ser ele próprio a fazer a manutenção à Yamaha # 75, pois não pôde contar com a equipa Drag’on Rally Team: “Já estive a fazer a revisão à mota e deixei-a pronta para o dia seguinte. A seguir vou preparar o ‘road book’”.

A derradeira etapa antes de merecido dia de descanso leva os concorrentes de volta até Arequipa numa etapa que terá a particularidade de a partida ser feita em linha.