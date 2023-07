Nas Notícias Como cancelar um débito direto? Por

Aprenda a cancelar um débito direto e evite preocupações

Os débitos diretos permitem fazer pagamentos com comodidade e rapidez. Em alguns casos, as pessoas celebram contratos e têm direito e descontos por aceitarem fazer os pagamentos através de débito direto. Mas se você quiser cancelar o débito direito como deve fazer? Aprenda a cancelar um débito direto e saiba que cuidados deve ter.

Quais as formas para cancelar um débito direto?

Atualmente, as pessoas têm três formas para cancelar o débito direto. Logicamente, é possível fazê-lo diretamente no balcão de atendimento do seu banco, mas também através da sua conta no banco via internet e até mesmo através de uma caixa Multibanco.

Como cancelar débitos diretos via internet?

Para cancelar débitos diretos via internet pode recorrer ao endereço do seu banco (homebanking) ou pela aplicação, se for o caso.

Inicialmente, deve digitar as suas credenciais de acesso e o código de acesso. Se não tiver, terá de solicitar junto do seu banco. Mas vamos partir da ideia de que tem para prosseguir com o cancelamento de débitos diretos via internet.

Assim que estiver autenticado vá à zona de “Transferências e pagamentos” ou, em alternativa, a “Outros serviços”. Depende da forma como o seu banco apresenta esta informação.

Mas numa ou outra zona acaba por encontrar facilmente a opção. Deve clicar em alterar para dar continuidade ao procedimento.

Seguidamente, vai aparecer a lista de débitos diretos que estão autorizados. Só tem de selecionar aquele que deseja cancelar. Deve apertar o botão “inativar” ou “cancelar” para que a autorização de cancelamento passe a vigorar.

Geralmente, as entidades bancárias pedem uma validação de segurança e podem enviar-lhe um código por mensagem para o seu telemóvel. Coloque esse código para finalizar a autorização.

Como cancelar débitos diretos no Multibanco?

Para cancelar débitos diretos no Multibanco fique a saber que essa operação é totalmente grátis. Ou seja, não vai precisar de pagar qualquer taxa para o fazer.

Como tal, só tem de seguir o seguinte passo a passo. Confira.

Em primeiro lugar, introduza o seu cartão associado à conta bancária e coloque o código PIN. Seguidamente, vão surgir no ecrã várias opções e terá de carregar na do lado direito que indica “Débitos Diretos”.

Depois, vão aparecer as autorizações de débito direito que tem ativas na sua conta. Só precisa de selecionar a opção que pretende cancelar.

O sistema vai pedir-lhe que confirme o cancelamento da autorização e só tem de autorizar. A partir de então, a empresa que fazia o débito direto não conseguirá retirar o dinheiro previsto da sua conta.

É importante ainda que fique com o talão que a máquina dá a confirmar que procedeu ao cancelamento de um determinado débito direto.

Como cancelar débitos diretos no balcão?

Por fim, para proceder ao cancelamento de débitos diretos através do balcão do seu banco só tem de se dirigir à instituição bancária com os seus dados de identificação e pedir ao funcionário que o atender para proceder ao cancelamento de determinada autorização de débito direto.

Quais os cuidados a ter em relação a débitos diretos?

Os débitos diretos são uma forma de pagamento útil para quem não pretende estar constantemente atento a datas para proceder a pagamentos e sabe que tem de o fazer. No entanto, existem cuidados a ter em relação aos débitos diretos.

Desde logo, convém estar atento ao saldo e aos movimentos da sua conta para ir percebendo se estão a ser retirados os valores previstos.

Além disso, é importante inativar sempre todos os débitos diretos passados para acautelar qualquer surpresa indesejada.

Uma outra dica muito importante em relação aos cuidados a ter com os débitos diretos prende-se com os limites de autorização. Ou seja, você pode definir valores limite, a partir dos quais não é permitido fazer retiradas de valores da sua conta.

O que fazer quando há um débito direto que retira dinheiro sem autorização?

Se porventura detetar que lhe foi retirado um valor da conta bancária por via de um débito direto para o qual não havia autorização deve entrar em contacto no imediato com a sua instituição bancária.

No entanto, fique a saber que tem até 13 meses para apresentar uma reclamação relativa a qualquer débito direto feito mas que não foi autorizado.

Por outro lado, se for feito um débito direito autorizado mas com um valor que não corresponde ao previsto, tem até oito semanas para contactar o seu banco a fim de resolver a situação.

Acima de tudo é importante também que informe o prestador de serviços que vai cancelar o débito direto. Se cancelar o débito direito simplesmente e não der conhecimento ao prestador de serviços poderá incorrer em problemas jurídicos.

Assim, certifique-se de que fica contratualmente desligado da empresa ou do prestador de serviços e só depois é que faça o cancelamento do débito direto.

Débitos diretos ou compras sempre com segurança

Entre os cuidados a ter em todos os momentos em que está a trabalhar online com o seu banco ou com entidades prestadoras de serviços, não se esqueça de adotar as melhores práticas de segurança online. Se desejar, pode consultar dicas e conselhos de como fazer compras online com segurança.

O mesmo comportamento de segurança deverá adotar se quiser fazer pagamentos através do Multibanco, como recomenda o Banco de Portugal. Lembre-se de que está a lidar com movimentos financeiros e deve sempre acautelar a sua segurança e dos seus dados pessoais e financeiros.