Motores Duas rodas motrizes com os ‘dias contados’ no Rali Dakar Por

Os carros de tração às quatro rodas vão ser o único tipo de veículos admitidos na competição de automóveis do Rali Dakar a partir de 2023.

Uma decisão que vem das regras acordadas com a Federação Internacional do Automócvel (FIA) e saídas do Concelho Mundial da FIA reunido na sexta-feira.

“A futura pirâmide do todo-o-terreno foi aprovada. Um equilíbrio de performance continuará a ser aplicado aos T1 4×4 e T 4×2 até ao final de 2022. A partir de 2023 os T1 4×4 serão a principal categoria da disciplina”, lê-se no comunicado da entidade federativa internacional.

No documento da FIA refere-se também: “O princípio de introduzir um grupo para tecnologias amigas do ambiente a partir de 2021 foi aceite, com o objetivo de desenvolver tal tipo de veículos”.

Como parte deste anúncio os pilotos prioritários não serão autorizados a participar em grandes provas de todo-o-terreno internacionais aos comandos de carros de duas rodas motrizes a partir de 2023, banindo mesmo todos os pilotos ligados às equipas com apoios oficiais (Toyota ou X-Raid).