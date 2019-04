Cadáver de homem encontrado no Tejo junto ao Parque das Nações, em Lisboa

O cadáver de um homem foi encontrado hoje de manhã no rio Tejo, junto à Praça Sony, no Parque das Nações, em Lisboa, revelaram as autoridades.

Fonte da PSP revelou que “apareceu um cadáver do sexo masculino a boiar numa zona de água na Praça Sony e foram acionados os meios dos bombeiros”.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores, o alerta para um cadáver junto à Avenida do Atlântico, no Parque das Nações, foi dado às 07:24, tendo sido enviados meios para o local para recolher o corpo.

A PSP realçou que foi contactada a Polícia Judiciária e que o corpo será levado para o Instituto de Medicina Legal para identificação, não sendo possível para já adiantar mais dados.