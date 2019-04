Motores Norbert Michelisz garante ‘pole position’ em ‘casa’ Por

Norbert Michelisz vai partir da primeira posição para a derradeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Hungaroring (Hungria).

O húngaro da BRC realizou o melhor tempo na derradeira sessão de qualificação, onde conseguiu bater por oito milésimas Esteban Guerrieri, no melhor dos Honda Civic Type R TCR.

‘Norby’ mostrou que apesar de lastrado o Hyundai i30 N TCR podia ser rápido no traçado magiar, apesar do seu companheiro de equipa Gabriele Tarquini não ter ido além do quarto registo.

O italiano, líder do campeonato, vai assim dividir a segunda linha da grelha para a terceira corrida do fim de semana com Yvann Ehrlacher, que foi o único piloto dos Link & Co a alcançar a derradeira qualificação, com Nestor Girolami, no segundo dos Civic Type R da ALL-INKL, a fechar o top cinco.

Ao realizar o 10º tempo na Q2, no único Audi S3 LMS TCR presente nessa sessão, Jean-Karl Vernay garantiu a ‘pole’ para a primeira corrida do dia e segunda do fim de semana, para a qual o sueco Daniel Hagelof arrancará do segundo lugar, depois de ter realizado o nono registo na segunda qualificação, três posições atrás do seu companheiro de equipa Mikel Azcona, que foi mais uma vez o melhor representante dos Cupra.

Já Tiago Monteiro acabou por ficar muito longe dos mais rápidos, ao não ir além do 21º tempo na Q1, partindo dessa posição para as duas corridas de hoje. Uma deceção partilhada pelo ex-campeão do Mundo Yvan Muller, que não foi além do 15º registo.

Resultado da qualificação

1º Norbert Micheliz (Hyundai) 1m52,784s

2º Esteban Guerrieri (Honda) 1m52,792s

3º Yann Ehrlacher (Link & Co) 1m52,824s

4º Gabriele Tarquini (Hyundai) 1m52,907s

5º Nestor Girolami (Honda) sem tempo