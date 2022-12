Nas Notícias “Só o muro no Dafundo vai custar 1,5 a 2 milhões de euros”, calcula Isaltino Morais Por

Oeiras foi um dos municípios afetados pelo mau tempo dos últimos dias

O mau tempo que se tem feito sentir no país nas últimas semanas fustigou com intensidade Lisboa e as áreas vizinhas que pertencem à zona metropolitana da capital. Oeiras foi uma das regiões afetadas e na qual um muro com cerca de oito metros acabou por ruir.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, já fez as contas com os técnicos da autarquia e avisa que serão precisos alguns milhões para reconstruir estruturas afetadas. De resto, para recolocar de pé um muro que ruiu na Cruz Quebrada, no Dafundo, Isaltino Morais estima que vão ser precisos entre “1,5 e dois milhões de euros”.

“A situação foi mais grave [do que no dia 8 de dezembro de 2022], choveu mais, houve mais torrentes, a densidade da chuva foi maior e aumentou os prejuízos dos comerciantes que estimamos que possam ultrapassar os cinco milhões de euros e, relativamente a infraestruturas municipais, que não havia prejuízos na quinta-feira, estão avaliados em aproximadamente oito milhões de euros”, explicou o autarca de Oeiras.

Em declarações na CNN Portugal, Isaltino Morais diz que só num muro que ruiu na Cruz Quebrada, no Dafundo, o valor para recolocar o muro no local será de vários milhões de euros na previsão do presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

“Só o muro que caiu na Cruz Quebrada, no Dafundo vai custar muito próximo do 1,5 ou dois milhões de euros”, referiu Isaltino Morais, falando sobre um muro com cerca de oito metros que desabou naquela zona da área metropolitana de Lisboa em consequência do mau tempo.

“É um muro de grande dimensão”, justificou ainda Isaltino Morais, esperando que as obras possam começar o quanto antes para que a vida no município possa voltar à normalidade o quanto antes.

Recorde a imagem da queda do muro

Apesar da ocorrência, não há vítimas registadas. A circulação no local continua interrompida. https://t.co/ojTEAbPFbZ — CNN Portugal (@cnnportugal) 13 de dezembro de 2022