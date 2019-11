Fórmula 1 Bottas repreendido pela colisão com Grosjean no Abu Dhabi Por

Valtteri Bottas foi repreendido pelos comissários desportivos presentes no Grande Prémio do Abu Dhabi de Fórmula 1 por ter causado uma colisão com Romain Grosjean durante a segunda sessão de treinos livres.

O finlandês da Mercedes tentou a ultrapassagem ao francês da Haas, quando este começava a entrar na curva 11 do Circuito de Yas Marina. Da colisão resultaram vários destroços levando à interrupção da sessão.

Após o incidente os dois pilotos rumaram às boxes para reparações, mas o finlandês, autor do melhor tempo do dia foi chamado ao colégio de comissários, apesar de nas imagens a partir do interior do ‘cockpit’ do Haas ser percetível a aproximação do Mercedes de Bottas.

Para os comissários o finlandês podia ter evitado a colisão, repreendendo o piloto, já que foi a primeira vez esta época que Valtteri se envolveu num incidente deste género. “Tenho a impressão que ele (Grosjean) não me viu chegar no interior da curva”, declarou depois Bottas, que acrescentou: “Lamento pela colisão, mas não podia simplesmente desaparecer. Tentei ultrapassá-lo e o resto já se sabe”.

Faça o seu juízo do incidente.

Valtteri Bottas thought he had room to overtake on the inside Romain Grosjean disagreed#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5Jk7vt6urk — Formula 1 (@F1) 29 de novembro de 2019