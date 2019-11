Motores Gil Antunes testou Hyundai R5 que vai estrear no Rali das Camélias Por

Gil Antunes parece ter ‘virado a página’ das duas rodas motrizes na sua carreira, e já prepara o novo capítulo com um Hyundai R5 com que se vai estrear no Rali das Camélias.

O piloto de Sintra vai assim adaptar-se a uma ‘montada’ muito mais potente do que o Renault Clio R3T a que estava habituado, e também à tração integral do carro coreano.

Gil Antunes optou por rodar com o novo carro ‘à porta de casa’, em Almargem do Bispo, tendo publicado inclusivamente um pequeno vídeo na sua página no facebook. Foram 20 quilómetros que apenas permitiram começar a conhecer o i20 R5.

Um ensaio que segundo o piloto sintrense “correu bem”, pois ainda se está adaptar a um carro “que é muito diferente” daquele que tripulava anteriormente, pelo que o Rali das Camélias “servirá para acumular quilómetros num carro de tração integral, acumulando experiência sem a pressão de resultados”.

Fazer a estreia ‘em casa’ também é estimulante para Gil Antunes: “É sempre bom participar num rali perto da família, amigos, fãs e patrocinadores, sobretudo quando se trata da estreia de um carro mais rápido”.