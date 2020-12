Desporto Benfica vence em casa do Gil Vicente Por

O Benfica venceu esta tarde o Gil Vicente, por 0-2, em jogo para a 10.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio Cidade de Barcelos.

Um autogolo de Rodrigão, aos 59 minutos, colocou as águias em vantagem, com Everton a aumentar a diferença aos 65.

O Gil Vicente jogou toda a segunda parte reduzido a dez elementos, depois de Ygor Nogueira ter visto o segundo cartão amarelo aos 45+2.

Com a vitória, a terceira consecutiva na I Liga depois das derrotas com Boavista e SC Braga, o Benfica chegou aos 24 pontos, dois atrás do líder Sporting.