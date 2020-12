Desporto FC Porto vence Nacional por 2-0 Por

O FC Porto derrotou esta noite o Nacional, por 2-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 10.ª jornada da I Liga.

Sérgio Oliveira abriu o marcador aos 21 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, com Marega a dilatar a vantagem, aos 39.

Com o triunfo, os dragões passam a somar 22 pontos, dois atrás do Benfica e a quatro do líder Sporting.