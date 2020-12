Nas Notícias “Medidas anunciadas nunca chegam ao terreno” Por

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusou o Governo de prometer muito e pouco cumprir.

“Estes trabalhadores com que falamos, das mais variadas áreas de atividade, aquilo que nos dão conta é que as medidas que são anunciadas nunca chegam ao terreno, são sistematicamente anunciadas mais medidas que depois têm um impacto muito reduzido”, afirmou a líder bloquista, após se ter reunido com profissionais das áreas de saúde, transportes, educação e comércio, em Torres Vedras.

Com Portugal “numa crise pandémica há dez meses”, Catarina Martins salientou que o país é “dos que menos gastou, em percentagem do PIB, na resposta à pandemia”.

“Não estamos a investir o que é necessário e ao não investir a crise vai-se agudizando”, avisou.

Como exemplos, a líder bloquista apontou a falta de apoios na saúde e na restauração.

No caso do apoio aos profissionais de saúde na primeira linha da covid-19, “é incompreensível que seja dado um subsídio pelo risco que correram, mas apenas para alguns trabalhadores e só na primeira fase na pandemia”.

Na restauração, as medidas anunciadas para o estado de emergência, “que paralisou a área, ainda não chegaram ao terreno”, isto quando o setor “não vai ter possibilidade de realizar jantares de fim de ano”.