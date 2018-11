Benfica soma segundo triunfo na Ronda da Elite da ‘Champions’ de futsal

O Benfica somou hoje o segundo triunfo no Grupo C da Ronda da Elite da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, ao bater o Sibiryak por 4-2, na segunda jornada.

Bruno Coelho (oito e 24 minutos), Robinho (12) e Chaguinha (29) apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que já venciam por 2-0 ao intervalo, enquanto o guarda-redes Nikolai Balashov (23) e Sergei Pokotylo (38) faturaram para os russos.

Os ‘encarnados’ somam seis pontos, contra três do Sporting, que defronta os croatas do Novo Vrijeme a partir das 20:30, podendo igualar o rival lisboeta, que defronta domingo, no jogo que decidira o apurado para a ‘final four’.