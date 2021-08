Desporto Benfica invicto após vitória em Barcelos Por

O Benfica derrotou o Gil Vicente por 2-0, neste sábado, no Estádio Cidade de Barcelos. No Minho, o jogo foi de sentido único e a turma de Jorge Jesus, que promoveu uma rotatividade, acabou por chegar ao triunfo nos últimos minutos, altura em que já estava completamente instalada no meio-campo do conjunto de Barcelos.

Lucas Veríssimo foi o autor do primeiro golo encarnado, numa altura em que Jorge Jesus já tinha lançado em campo alguns jogadores com ‘peso’ no plantel, como João Mário, Pizzi e Grimaldo. De resto, o espanhol mostrou-se de pontaria afinada e atirou para o fundo das redes gilistas nos minutos finais, apontando o segundo golo benfiquista e fixando o resultado final.

Com este resultado, o Benfica passa a somar nove pontos e continua invicto neste campeonato. Já o Gil Vicente mantém os seis que tinha amealhado até esta ronda.