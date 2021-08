Desporto Sporting vence Belenenses SAD Por

O Sporting soma e segue neste campeonato e voltou a vencer, desta feita frente ao Belenenses SAD, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. O campeão não desarma na luta pela revalidação do título e mostra fibra.

No reduto verde e branco, a resistência da formação de Petit durou sete minutos, tanto tempo quanto Gonçalo Inácio precisou para abrir o ativo, levando os sportinguistas para a frente do marcador, perante a euforia dos adeptos.

João Palhinha, já no segundo tempo, ampliou a vantagem e tranquilizou o leão de Rúben Amorim, que contou com forte apoio desde as bancadas do anfiteatro verde e branco, não parando por um segundo no apoio à equipa, sinal de que a festa do título da época passada ainda rende créditos.

Até final, o Belenenses SAD ainda ficou reduzido a 10 unidades por expulsão de Afonso Taira num lance com João Palhinha. Após consulta do VAR, o árbitro deu ordem de expulsão ao jogador dos azuis.

Com este resultado, o Sporting passa a somar nove pontos, enquanto que a formação do Belenenses SAD continua sem pontos somados, estando nos lugares perigosos da classificação juntamente com o Famalicão, que também ainda não amealhou qualquer ponto na I Liga.