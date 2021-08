Nas Notícias Veja como encontrar cursos profissionais remunerados Por

Qualquer altura é boa para fazer formação profissional e se tiver uma compensação financeira ainda melhor. Saiba como encontrar cursos profissionais remunerados.

Dentro das várias ofertas formativas, os cursos profissionais remunerados são dos mais procurados, pois além de fornecerem novos conhecimentos incluem uma compensação financeira.

É assim natural que sejam também os cursos mais difíceis de encontrar, ao contrário das formações em que é o formando a pagar pelo curso.

A formação profissional é caraterizada como uma modalidade especial da educação escolar, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86).

Como procurar cursos profissionais remunerados?

Os cursos profissionais remunerados são particularmente vocacionados para quem procura entrar no mercado de trabalho, para desempregados ou para quem precisa de aprofundar competências profissionais.

O âmbito destes cursos é fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre o desempenho de uma determinada profissão ou função laboral.

Para além de complementar a preparação para o mercado de trabalho, iniciada no ensino básico, a formação profissional serve também para responder a necessidades específicas do setor produtivo nacional.

Por regra, os formandos recebem uma bolsa de profissionalização, subsídio de alimentação, subsídio de transporte e bolsa de material de estudo.

A entidade com maior volume de oferta de cursos profissionais remunerados é Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O IEFP é o serviço público de emprego nacional, tendo por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas activas de emprego, nomeadamente de formação profissional.

Para se encontrar cursos profissionais remunerados é preciso entrar no site do IEFP e pesquisar as ofertas nas áreas profissionais de interesse, dentro dos serviços do IEFP mais próximos da área de residência.

A outra opção para procurar cursos profissionais remunerados é o portal Informa-te, que agrega informação sobre as várias tipologias de formação disponíveis em Portugal.

Este portal apresenta a oferta formativa de várias entidades formativas privadas, incluindo cursos profissionais remunerados, mediante protocolos com o IEFP.

Quem tiver dúvidas sobre o tipo de formação a escolher pode consultar a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).

O objetivo desta agência é coordenar a execução das políticas de educação e formação profissional e assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências.

Através da ANQEP é também possível obter o Passaporte Qualifica (do Programa Qualifica), um registo das qualificações e competências adquiridas ou desenvolvidas ao longo de vários percursos de aprendizagem.

Quais os requisitos para os cursos profissionais remunerados?

Os cursos profissionais remunerados são vocacionados para a população em idade ativa, começando assim nos 15 anos e terminando aos 64 anos.

Devido a especificidades de certas profissões, há cursos que definem uma idade máxima (por exemplo, 25 anos). Ao nível da escolaridade mínima, os cursos profissionais remunerados variam entre a quarta classe e o 12.º ano. Muitas vezes, estes cursos servem para a pessoa conseguir equivalência à escolaridade obrigatória.

Por norma, os cursos profissionais remunerados decorrem em horário laboral, em particular quando são vocacionados para desempregados.

Por todas estas caraterísticas, os cursos profissionais remunerados são indicados para quem procura ganhar ou melhorar competências numa determinada profissão ou para se aprender um novo ofício, enquanto se procura dar resposta às necessidades do mercado laboral.