Benfica cede argentino Facundo Ferreyra ao Espanyol por época e meia

O avançado argentino Facundo Ferreyra foi hoje cedido pelo Benfica ao Espanyol até junho de 2020, anunciou o clube da primeira liga espanhola, na página oficial na internet.

O atual 15.º classificado da liga espanhola, que hoje também recebeu outro jogador proveniente do Benfica, Alfa Semedo, passa agora a contar com o avançado que ingressou nos ‘encarnados’ a custo zero no início da temporada, depois de ter representado os ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Ferreyra raramente foi opção no Benfica, quer com o antigo técnico Rui Vitória quer com o atual treinador Bruno Lage, face à concorrência na frente de ataque de Jonas, Seferovic e Castillo.