Presidente do Sudão diz que apenas eleições o podem tirar da liderança do país

O Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, criticou hoje que as manifestações contra si, convocadas através de plataformas sociais na internet, assinalando que a mudança no poder apenas pode ser validada através de eleições.

“A mudança de Governo não pode ser alcançada usando o WhatsApp ou o Facebook, apenas através das urnas, e o povo sudanês é o único corpo que pode determinar quem lidera este país”, disse Omar al-Bashir, durante um comício junto dos seus apoiantes, em Kassala, sudeste do Sudão.

As declarações do chefe de Estado sudanês surgem na ressaca de vários dias de manifestações antigovernamentais, iniciados em 19 de dezembro.

O acesso a algumas das principais plataformas sociais na internet foi bloqueado pelas autoridades no final de dezembro, sendo apenas possível aceder-lhes através de redes virtuais privadas (VPN, na sigla em inglês).

Muitos dos protestos contra o Governo de Omar al-Bashir, que assumiu a Presidência em 1989, depois de um golpe de Estado, foram organizados através destas plataformas, predominantemente no Twitter.

Os protestos começaram em 19 de dezembro e tiveram como base a escassez e o aumento de preço dos produtos de primeira necessidade, como pão e medicamentos, mas evoluíram para um movimento popular contra o Governo, que pede a demissão de Omar al Bashir.

No último balanço, as autoridades do Sudão estimavam a morte de 30 pessoas desde o início da contestação ao líder do país, mas várias organizações não-governamentais, como a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional, apontam para mais de 40 mortos em pouco mais de um mês e meio.