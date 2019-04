Benfica bate Vitória de Setúbal e segue a par do FC Porto no comando da I Liga

O Benfica segurou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em igualdade com o FC Porto, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 4-2, em jogo da 29.ª jornada.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Rafa (02 e 36 minutos), João Félix (56) e Seferovic (67), melhor marcador do campeonato, com 19 golos, fizeram os tentos do Benfica, que ainda viu Pizzi desperdiçar uma grande penalidade (29). Nuno Valente (39) e Jhonder Cádiz, de grande penalidade (88), marcaram para os sadinos.

Um dia depois de o FC Porto ter ascendido provisoriamente ao comando no sábado, ao vencer no terreno do Portimonense (3-0), o Benfica somou a quarta vitória seguida e atingiu também os 72 pontos, tendo vantagem no confronto direto com os ‘dragões’.

O Vitória de Setúbal, que vinha de dois triunfos consecutivos, caiu para o 13.º lugar, com 31 pontos, menos um do que Boavista e Portimonense e quatro acima da zona de despromoção.