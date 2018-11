Benfica afasta Arouca da Taça de Portugal, com golo de Rafa nos descontos

Um golo do suplente Rafa nos descontos, aos 90+3 minutos, permitiu hoje ao Benfica vencer em casa o Arouca, da II Liga, por 2-1, no encontro inaugural da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

A formação do distrito de Aveiro esteve a vencer na Luz, graças a um golo de Bukia, aos 19 minutos, mas os ‘encarnados’ chegaram à igualdade antes do intervalo, graças a um golo de Jonas, que marcou pelo quarto jogo consecutivo, aos 42.

O encontro, que acabou com o conjunto secundário reduzido a 10 unidades, por expulsão de Soares, já aos 90+5 minutos, ficou também marcado pelo regresso, no Benfica, do médio croata Krovinovic, 10 meses e dois dias depois.