Desporto Benfica sofre mas vence Arouca e apura-se na Taça de Portugal Por

O Benfica sofreu frente ao Arouca mas conseguiu vencer por 2-1, nesta quinta-feira, em partida da Taça de Portugal. As águias estiveram a perder e só conseguiram chegar à vitória nos descontos com um golo de Rafa Silva.

Num estádio com muitas cadeiras vazias e com um Benfica a apresentar várias mudanças no habitual figurino de Rui Vitória, foi a equipa do Arouca a adiantar-se no marcador.

Aos 19 minutos, Andre Bukia ‘gelou’ a Luz ao bater Svilar com uma trivela que deixou o guardião belga pregado ao relvado.

Personalizada, a equipa do Arouca foi criando perigo ao Benfica que ia tentando investidas quando e sempre a bola chegava aos pés de Jonas.

E foi o ‘Pistolas’ a empatar a partida, aos 42 minutos, após uma jogada de entendimento com Haris Seferovic.

Ao intervalo, as equipas foram para os balneários empatadas.

No regresso, a turma que milita na Segunda Liga foi colocando em risco a baliza de Svilar num jogo que viu o regresso de Filip Krovinovic ao onze titular.

Os minutos iam avançando e Rui Vitória mostrava-se apreensivo na sua área técnica.

Pizzi, Rafa Silva e João Félix foram lançados e acabaria por ser o ex-Braga a dar a vitória ao Benfica já nos descontos, após um cruzamento de Seferovic que Jonas não conseguiu dominar.

A bola sobrou para Rafa Silva que bateu o guarda-redes Rui Vieira, quando o relógio já estava nos descontos e já ‘cheirava’ a prolongamento.

Até final, o arouquense Soares acabou expulso depois de uma falta sobre Rafa Silva.

Apesar de ter sofrido, o Benfica avança para a próxima fase da Taça de Portugal.