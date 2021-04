Nas Notícias Autoridades encerraram 117 festas ilegais desde janeiro Por

Desde o início do ano e até abril, as autoridades encerraram 117 festas ilegais no território nacional, de acordo com as informações divulgadas pela PSP e pela GNR.

De acordo com os dados enviados à Lusa, a PSP encerrou 93 festas que violavam as regras do estado de emergência, com a GNR a ser responsável pelo fim de 24 festas. Em alguns desses encontros, as autoridades depararam-se com a presença de mais de 100 pessoas.

A PSP encerrou seis festas ilegais em janeiro, 41 em fevereiro, 28 em março e 18 em abril, com a GNR a encerrar três festas em janeiro, oito em fevereiro, sete em março e seis em abril.

No comunicado enviado à agência Lusa, a PSP esclareceu que as festas ilegais se encontram “em franco decrescimento”, depois de se ter registado um aumento no início de março.

A GNR informou que a maioria das festas encerradas estava a ser realizada em moradias, embora fossem encerrados eventos em restaurantes, propriedades alugadas, discotecas e centros recreativos, bem como uma ‘rave’ e uma festa numa praia fluvial.