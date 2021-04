Nas Notícias “Eu encontro os meus caminhos sem precisar desta exposição”, garante Cristina Ferreira Por

Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, abriu a porta à possibilidade de ficar a exercer somente funções diretivas, abandonando a apresentação. “Eu encontro os meus caminhos sem precisar desta exposição”, garantiu.

Em declarações citadas pela TV7 Dias, a propósito dos fracos resultados de ‘Cristina ComVida’, a apresentadora admitiu terminar com o formato e revelou que até prefere ficar atrás das câmeras.

“Se me perguntarem hoje, e eu gosto muito de fazer televisão, o que é mais estimulante para mim, é tudo o aquilo que não é apresentar um programa. Adoro reuniões, programar, e tudo o que envolve o que as minhas funções acarretam agora”, afirmou.

“Um dia, inevitavelmente”, Cristina Ferreira vai abandonar a apresentação e ficar apenas como diretora da TVI. “Eu encontro os meus caminhos sem precisar desta exposição. Não preciso dela para nada. Viveria perfeitamente hoje em dia atrás das câmaras, sem mais nada”, garantiu.

As declarações foram proferidas quando o rosto de ‘Cristina ComVida’ admitiu a derrota deste programa na guerra de audiências, explicando que tal se deve ao facto de ter criado o formato para… a SIC.

“Há aqui uma coisa de que eu tenho pena: o que eu faço aqui, as pessoas já viram na SIC. O que é certo é que aquele programa foi inspirado na ideia que era deste projeto”, explicou.

“E este é um horário muito complicado. Não corre bem? Daqui a um tempo, se eu achar que este programa ou não é deste horário ou tem de acabar ou tem de mudar, mudo. Não tenho problema nenhum com isso. O que é certo é que as pessoas já querem que eu acabe com o programa ou que eu o destrua ou o mude. Vou manter até eu achar que tem caminho”, concluiu Cristina Ferreira.