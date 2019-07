Motores Augusto Farfus admite que Vila Real “será um desafio” mas adora “circuitos citadinos” Por

Augusto Farfus regressou este ano à competição mundial de carros de turismo depois de vários anos nos GT mas nunca competiu em Vila Real, contrariamente aos restantes pilotos dos Hyundai i30N TCR.

O piloto brasileiro admite que a pista transmontana “será um desafio” mas também que que gosta de circuitos citadinos, mostrando-se bastante motivado para ronda portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Depois de ter conquistado o seu primeiro pódio da época em Nurburgring, Farfus acredita que pode conseguir mais bons resultados aos comandos do i30 N TCR da Lukoil Racing na prova do próximo fim de semana.

“Adoro circuitos citadinos e este é um muito rápido. É outra pista nova para mim, por isso vai ser um grande desafio” refere o piloto segundo piloto da grelha do WTCR que fala português, que terá sido entretanto ‘esclarecido’ pelo seu companheiro de equipa Nick Catsburg e também por Norbert Michelisz, que já têm alguma experiência de Vila Real.

O piloto húngaro diz-se, aliás, um fã do traçado de 4,785 km: “Vila Real é o meu lugar favorito durante a época, por causa do clima e também do circuito. Todos os anos me tenho dado bem aqui. Estive na ‘pole’ e já ganhei em anos anteriores. Por isso só tenho razões para gostar”.