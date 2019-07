Motores Relembrando a memorável vitória de Tiago Monteiro no WTCR em Vila Real Por

Tal como sucedera em 2016, tão cedo não vamos esquecer a vitória de Tiago Monteiro na terceira corrida do WTCR em Vila Real no domingo.

Foi como o sonho do primeiro êxito do piloto português da Honda no traçado transmontano, que se começou a ‘desenhar’ na qualificação da manhã de domingo, quando garantiu o segundo lugar na grelha de partida para o último confronto do fim de semana.

Bastou o azar do companheiro de equipa Attila Tassi para que Tiago estivesse no sítio certo na altura certa para obter a sua primeira vitória no WTCR e a primeira também desde o seu terrível acidente de 2017, quando testava em Barcelona.

Por esse motivo, e por muitos outros, esta vitória teve um significado diferente do que o conseguido há três anos.

Mas as imagens falam por si.