Motociclismo Arranque cauteloso de Fausto Mota Por

Fausto Mota teve um começo de Rali Dakar 2019 prudente. O piloto do Marco de Canaveses queria evitar problemas na etapa inicial e conseguiu-o.

Aquele que foi o único português a terminar a edição do ano passado da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial procurou habituar-se à condução da sua Husqvarna FE 350 # 54 nas dunas e não arriscou nada na especial de 84 quilómetros, que compunha a parte competitiva da etapa que ligava Peru a Pisco.

Fausto Mota gastou 1h22m14s para cumprir o percurso que se disputou em pleno deserto e pela ordem numérica invertida. Uma especial curta mas exigente, onde a navegação foi essencial. O piloto foi 63º entre as 135 motas que alinharam.

“O bivouac foi no mesmo sítio do ano passado. Todo o percurso foi realizado fora de pista, em dunas. A etapa era curta, mas correu dentro do que estava planeado, sem percalços. Vamos ver como correm as restantes”, contou o piloto marcoense no final da etapa.

Hoje a caravana partiu para a segunda especial pelas 8h34 de Lima (GMT – 5), 13h34 de Portugal Continental para seguir para sul, rumo a San Juan de Marcona. A jornada terá 554 km, num total de 342 km cronometrados, num dia em que serão os carros a abrir pista e em que a navegação será bastante exigente.