Motores Para Sebastien Loeb o pódio no Rali Dakar “ainda é um bom resultado” Por

Sebastien Loeb sentiu um misto de frustração e satisfação no final do Rali Dakar 2019, pois não conseguiu vencer a prova mas apesar de vários percalços terminou na terceira posição.

O nove vezes Campeão do Mundo de Ralis alinhou na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial com ambições de triunfo mas depois de vários atrasos acabou por ficar afastado da luta com Nasser Al-Attiyah pelo triunfo.

Para Loeb o grande revés aconteceu na sétima etapa, com os problemas elétricos no Peugeot 3008 DKR da PH Sport, e o resultado conseguido não pode ser uma grande desilusão, porquanto os dois concorrentes que terminaram à sua frente, Al-Attiyah e Nani Roma, não tiveram grandes problemas mecânicos.

“Os dois que nos precederam são aqueles que não tiveram problemas durante toda a prova. Globalmente fomos sempre os mais rápidos no terreno. Não é uma vitória, mas um pódio, com todos os problemas que tivemos, isto ainda é um bom resultado”, sublinha o alsaciano.

Sebastien Loeb, que juntamente com Daniel Elena vai agora disputar o Rali de Monte Carlo com a Hyundai, acrescenta: “Estivemos num terreno que não nos era favorável, com um carro privado face a grandes equipas oficiais. Por isso não correu mal, mas é claro que queríamos fazer mais”.